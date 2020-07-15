CBS: P. Diddy стал помощником тюремного священника

Осужденный исполнитель находится на должности, которая считается престижной.

Американский рэпер и продюсер P. Diddy, приговоренный более чем к четырем годам заключения, работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Соответствующей информацией с общественностью поделились американские журналисты с телеканала CBS News со ссылкой на собственные источники. Согласно сведениям от издания, обычно заключенные на этой должности следят за церковной библиотекой, а также убираются в кабинете священника и помогают вести учет. Такая должность считается престижной, так как зачастую у заключенных есть отдельный кабинет с кондиционером. Также местные священники отдают помощникам еду после религиозных церемоний.

В СМИ указали, что Шон Комбс через три дня после помещения под стражу нарушил тюремные правила. Мужчина позвонил по телефону трем абонентам, что было запрещено. Согласно сведениям от CBS News, фигурант расследования разговаривал с неизвестной женщиной и другим человеком, а также просил передать ему деньги во время личной встречи. Сам артист позже заявил, что разговаривал с адвокатом по поводу подготовки заявления для прессы.

Напомним, что 3 октября судебная инстанция в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита артиста просила назначить ему 14 месяца тюремного срока, в то время как прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы. В июле текущего года жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Однако эксперты посчитали, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением. речь идет о вымогательстве и торговле людьми.

