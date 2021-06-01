Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy

Продюсером четырех эпизодов проекта стал 50 Cent.

Американский онлайн-сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix опубликовал в социальных сетях трейлер нового документального фильма про жизнь скандально известного американского рэпера Шона Комбса (P Diddy). Известно, что проект состоит из четырех частей. Продюсером картины выступил Кертис Джексон, известный широкой аудитории под псевдонимом 50 Cent.

В новом четырехсерийном документальном фильме "Шон Комбс: Расплата" от исполнительного продюсера... Кертиса 50 Cent Джексона и режиссера, лауреата премии "Эмми" Александрии Стэплтон представлено ошеломляющее исследование жизни медиамагната, легенды музыки и осужденного преступника описание трейлера

Напомним, что судебная инстанция приговорила рэпера P Diddy к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по статье за перевозку женщин для занятия проституцией.

