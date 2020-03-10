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Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь-С"

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Об этом политик заявил после возвращения из Бельгии.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь". Об этом сообщили журналисты из "ТАССа" со ссылкой на представителей местного телевидения.

Президент Турции рассказал о ликвидированных боевых комплексах РФ после возвращения из Брюсселя. По данным политика, важные для системы ПВО "Панцири" уничтожены в регионе Идлиб. Цели поражены при помощи турецких беспилотников. Эрдоган напомнил, что российский самоходный ЗРПК "Панцирь-С" действует не только в Сирии, но и Ливии. Ранее очевидцам удалось заснять на видео момент попадания ракеты по "Панцирю". 

Ранее российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными.

Видео: YouTube/The Guardian

Теги: идлиб, панцирь-с, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 16:04

Покурил чето в европах и не отпустило еще

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Аноним
Сегодня 16:05

Врёт сука турецкая!!!

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Аноним
Сегодня 16:03

Они не могут быть в идлибе

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