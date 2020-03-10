Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь-С"

Об этом политик заявил после возвращения из Бельгии.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов "Панцирь". Об этом сообщили журналисты из "ТАССа" со ссылкой на представителей местного телевидения.

Президент Турции рассказал о ликвидированных боевых комплексах РФ после возвращения из Брюсселя. По данным политика, важные для системы ПВО "Панцири" уничтожены в регионе Идлиб. Цели поражены при помощи турецких беспилотников. Эрдоган напомнил, что российский самоходный ЗРПК "Панцирь-С" действует не только в Сирии, но и Ливии. Ранее очевидцам удалось заснять на видео момент попадания ракеты по "Панцирю".

Ранее российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными.

Видео: YouTube/The Guardian