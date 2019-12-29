Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса "Панцирь" в Сирии. По мнению блогера из Live Journal ЗРК является "плодом" арабской любви к ночным фейерверкам. Аналогичная информация размещена в публикации портала kuban.iNFO.
"Панцирь" должен вернуться к истокам — в зону ПВО ближнего действия. Там его недостатки не будут критичными
прокомментировал автор статьи
По мнению экспертов, комплекс не отвечает заявленным характеристикам. В посте отмечается низкая эффективность боевого оружия. Показатель достигает 20-30% вместо заявленных 50%
Комплекс превратился из средства ПВО с ЗРПК малой дальности. Напомним, что изготовлением "Панциря" занималось тульское конструкторское бюро.
Ранее уничтожение Турцией "Панциря-С1" в Сирии сняли на видео.
Видео: YouTube/Минобороны России
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