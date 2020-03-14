Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя. Об этом он заявил в приветственном видеообращении к участникам форума "Армия".
По словам главы государства, многие российские инновационные решения в области вооружений не имеют аналогов в мире. Он подчеркнул, что их главные и базовые характеристики постоянно совершенствуются
Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что строительная отрасль в России находится на подъеме.
Видео: kremlin.ru
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