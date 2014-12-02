По словам главы государства, в арсенале отрасли имеются самые современные технологии и материалы.

Строительная отрасль в России находится на подъеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в арсенале отрасли имеются самые современные технологии и материалы. Он подчеркнул, что по итогам 2023 года объем жилищного строительства вновь вырос, всего было построено более 100 млн квадратных метров жилья.

Почти 4,4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию.

Видео: kremlin.ru