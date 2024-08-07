Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию

В Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, киевский режим ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия по гражданским зданиям и жилым домам. Президент отметил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в Курской области.
Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путину доложили обстановку в Курской области.
Видео: kremlin.ru
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