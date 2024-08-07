Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию

Президент отметил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в регионе.

В Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, киевский режим ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия по гражданским зданиям и жилым домам. Президент отметил, что после совещания заслушает доклад силовиков по ситуации в Курской области.

Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путину доложили обстановку в Курской области.

Видео: kremlin.ru