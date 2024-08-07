По словам врио губернатора, президент держит ситуацию на личном контроле.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили обстановку в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 7 августа он провел телефонный разговор с главой государства. Смирнов отметил, что Путин держит ситуацию на личном контроле. Врио губернатора добавил, что президент окажет поддержку Курской области по всем направлениям. Он также поблагодарил всех, кто помогает региону.

Ранее Путин назвал приоритетами в работе парламента обеспечение безопасности РФ и поддержку военнослужащих.

Видео: Telegram / Алексей Смирнов