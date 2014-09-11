Путин назвал приоритетами в работе парламента обеспечение безопасности РФ и поддержку военнослужащих

По его словам, необходимо "постоянно держать руку на пульсе".

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетами в работе парламента обеспечение безопасности страны и поддержку военнослужащих. Об этом он заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Глава государства отметил, что стабильное функционирование российских ВС и их развитие должны стать приоритетом в работе парламента уже в предстоящую осеннюю сессию. Он подчеркнул, что к этому также относится поддержка участников спецоперации и членов их семей. Президент добавил, что необходимо "постоянно держать руку на пульсе". По его словам, жизнь регулярно ставит новые задачи.

В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с Матвиенко и Володиным.

Видео: kremlin.ru