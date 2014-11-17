Путин встретился с Матвиенко и Володиным

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу в ходе весенней сессии. Он подчеркнул, что видел все отчеты Совфеда и Госдумы на пресс-конференциях и выступления в палатах.
Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России.
Видео: kremlin.ru
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