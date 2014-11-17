Путин встретился с Матвиенко и Володиным

На встрече глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу в ходе весенней сессии.

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу в ходе весенней сессии. Он подчеркнул, что видел все отчеты Совфеда и Госдумы на пресс-конференциях и выступления в палатах.

Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России.

Видео: kremlin.ru