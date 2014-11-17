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Путин встретился с Матвиенко и Володиным

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На встрече глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу в ходе весенней сессии.

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу в ходе весенней сессии. Он подчеркнул, что видел все отчеты Совфеда и Госдумы на пресс-конференциях и выступления в палатах.

Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России.

Видео: kremlin.ru

Теги: валентина матвиенко, владимир путин, вячеслав володин, госдума россии, кремль, президент россии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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