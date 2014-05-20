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Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России

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По словам главы государства, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков.

Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль железных дорог в развитии страны. Об этом он заявил в видеопоздравлении в честь Дня железнодорожника.

По словам главы государства, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа российских предприятий, в том числе ОПК. Президент отметил, что история российских железных дорог "знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны".

Ранее Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, день железнодорожника, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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