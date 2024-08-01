  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:01
48
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск

0 0

По его словам, у президента в августе рутинный рабочий график.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, уйдет ли глава государства Владимир Путин в отпуск. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, у президента в августе рутинный рабочий график. Он подчеркнул, что окон для возможного отпуска не просматривается.

Вы сами понимаете, то, что становится публичным, - это лишь верхушка айсберга, а основная работа ведётся ежесуточно, без выходных.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что указ о выплате контрактникам подписан в рамках поддержки участников СВО.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, отпуск, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии