Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск

По его словам, у президента в августе рутинный рабочий график.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, уйдет ли глава государства Владимир Путин в отпуск. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, у президента в августе рутинный рабочий график. Он подчеркнул, что окон для возможного отпуска не просматривается.

Вы сами понимаете, то, что становится публичным, - это лишь верхушка айсберга, а основная работа ведётся ежесуточно, без выходных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что указ о выплате контрактникам подписан в рамках поддержки участников СВО.

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