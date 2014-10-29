Песков: указ о выплате контрактникам подписан рамках поддержки участников СВО

Глава государства порекомендовал властям субъектов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт.

Указ о выплате контрактникам подписан рамках поддержки участников спецоперации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали рекомендацию президента Владимира Путина властям субъектов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на СВО. Песков отметил, что это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников.

Ранее Песков назвал заявления о планах России влиять на выборы в США абсурдными.

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