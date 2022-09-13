По его словам, разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о планах России влиять на выборы в США абсурдными. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике. Он подчеркнул, что Вашингтон не может придумать врага лучше, чем Россия

Разумеется, таких заявлений будет очень много, по мере того, как будут приближаться выборы в США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления.

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