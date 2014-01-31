В Кремле оценили ситуацию, которая происходит с финансами внутри США.

Американский государственный долг, который впервые в истории превысил отметку в 35 триллиона долларов, едва ли затормозит милитаристские устремления властей из Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывают непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в понедельник, 29 июля о рекордном государственном долге США объявил федеральное министерство по финансам. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 2034 году денежная сумма задолженности страны превысит 50 триллионов долларов. Речь идет о показателе, превышающем ВВП США на 122 процента. За прошлый год госдолг страны вырос более чем на четыре триллиона долларов, а с начала 2024 года - почти на один триллион долларов. В июне потолок долга США был повышен, а лимит будет достигнут страной 2 января 2025 года.

Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии.

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