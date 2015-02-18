По его словам, двусторонние отношения Москвы и Минска являются многопрофильными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочих моментах в отношениях России и Белоруссии. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, двусторонние отношения Москвы и Минска являются многопрофильными. Песков отметил неизбежность различных рабочих моментов, которые в постоянном режиме решаются правительствами двух стран.

Мы находимся в союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, и они очень интенсивные, широкие по объему, по набору тем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что возможны разные варианты, с кем вести переговоры по Украине.

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