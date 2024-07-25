Песков: возможны разные варианты, с кем вести переговоры по Украине

Он также заявил, что нужно понять готовность Киева к данному процессу.

Возможны разные варианты, с кем вести переговоры по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Россия открыта для переговоров с Украиной. При этом Песков заявил, что с юридической точки зрения это проблема на повестке дня. Он также заявил, что нужно понять готовность Киева к данному процессу.

Потому что пока очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией.

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