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Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией

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Он подчеркнул, что Москве нужны разъяснения по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, недавнее заявление Кулебы на встрече с главой МИД КНР Ван И идет в унисон с позицией Москвы. Он подчеркнул, что властям нужны разъяснения по этому вопросу, потому что пока нет деталей.

Ранее Песков назвал песни исполнителя SHAMAN отражением настроя общества в России.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий кулеба, дмитрий песков, мид украины, переговоры, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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