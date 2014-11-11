Песков назвал песни исполнителя SHAMAN отражением настроя общества в России

В Кремле объяснили получение SHAMANом заслуженного артиста.

Ряд песен автора и исполнителя Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, точно отражает настрой современного общества в стране. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос о том, знаком ли глава государства с творчеством Дронова, которому политик накануне присвоил звание заслуженного артиста.

Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам Дмитрия Пескова, творчество автора песен важно и стало любимо многими гражданами России.

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