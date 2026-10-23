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Путин раскрыл тему будущих трехсторонних переговоров с США и Украиной

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Глава России раскрыл тему, которую будут поднимать на рабочей встрече делегаты.

Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом будет посвящены теме обеспечения национальной безопасности  в России и на Украине после достижения мира. Соответствующее заявление глава нашего государства Владимир Путин сделал в комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале.  Политический лидер заметил, что руководство в контактах с переговорщиками из Белого дома договорилось о том, что Москва готова возобновить трехсторонние мирные переговоры по урегулированию регионального кризиса.

Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели.

Владимир Путин, глава РФ

Путин назвал неуместными слова Зеленского о территориальных потерях Украины.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, кремль, павел зарубин
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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