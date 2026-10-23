Путин раскрыл тему будущих трехсторонних переговоров с США и Украиной

Глава России раскрыл тему, которую будут поднимать на рабочей встрече делегаты.

Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом будет посвящены теме обеспечения национальной безопасности в России и на Украине после достижения мира. Соответствующее заявление глава нашего государства Владимир Путин сделал в комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Политический лидер заметил, что руководство в контактах с переговорщиками из Белого дома договорилось о том, что Москва готова возобновить трехсторонние мирные переговоры по урегулированию регионального кризиса.

Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели. Владимир Путин, глава РФ

Путин назвал неуместными слова Зеленского о территориальных потерях Украины.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН