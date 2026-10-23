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Путин назвал неуместными слова Зеленского о территориальных потерях Украины

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Глава России напомнил, что земли принадлежат гражданам Донбасса и Новороссии.

Российский президент Владимир Путин считает, что властям с Банковой улицы неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях, так как местные жители Донбасса и Новороссии проголосовали за воссоединение с Россией. Соответствующее заявление глава нашего государства в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. 

Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали: а) первое, за независимость государственную, а б) в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией.

Владимир Путин, глава РФ

Далее политический лидер пояснил, что из-за этих двух пунктов говорить о каких-то территориальных потерях со стороны киевского режима, лично ему кажется неуместным. Владимир Путин добавил, что речь идет о дискуссионном вопросе, по которому можно "спорить сколько угодно".

Лавров заявил, что ему жаль Британию, если она намерена быть с Киевом "до конца".

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, донбасс, кремль, новороссия, павел зарубин, территориальные уступки
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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