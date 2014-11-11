Дмитрий Песков оценил слова Жозепа Брреля.

Москва ответит на решение направить доходы от российских активов, находящихся за границей, на закупку оружия для армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что подобные воровские действия не могут остаться без взаимности со стороны Кремля.

Безусловно, так или иначе ответ будет, подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", - сказал Песков журналистам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи ВСУ, выделяемых из доходов от замороженных активов Росси, состоится в начале августа 2024 года.

Песков: вопрос организации контактов между Турцией и Сирией стоит на повестке дня в РФ.

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