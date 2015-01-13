Песков: вопрос организации контактов между Турцией и Сирией стоит на повестке дня в РФ

В Кремле прокомментировали слухи о встреча Асада и Эрдогана в Москве.

Вопрос организации рабочих контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в Москве. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал сведения в СМИ о том, что на территории РФ может состояться встреча глав Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

Вопрос способствования организации определенных контактов между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях действительно на повестке дня. Более конкретного сейчас сказать не могу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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