BMW лидирует по регистрации в Петербурге среди параллельного импорта

За 9 месяцев в городе оформили 895 новых иномарок.

За первые девять месяцев текущего года в Санкт‑Петербурге заметно вырос спрос на автомобили BMW. Число регистраций увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные привели в Telegram‑канале AutoRun SPb со ссылкой на статистику агентства "Автостат".

Благодаря этому результату BMW возглавила рейтинг марок, которые не представлены на российском рынке официально. Основную часть поставок составляют автомобили, привезённые из Германии и Китая.

Второе место в рейтинге занимает Mazda — в городе зарегистрировали 807 таких авто, что в 3,7 раза превышает показатели 2025 года. На третьей строчке — Volkswagen: число регистраций достигло 770, продемонстрировав трёхкратный рост относительно прошлого года.

Четвёртую и пятую позиции заняли Toyota и Mercedes‑Benz. Их показатели составили 667 и 656 регистраций соответственно. Места с шестого по десятое распределились между Audi (652 регистрации), Zeekr (338), LiXiang (285), Nissan (260) и Land Rover (241).

Ранее мы сообщали, что в России за 9 месяцев продали 12 тысяч новых авто, которые собрали в Петербурге.

Фото: Pxhere