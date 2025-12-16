На дороге "Кобралово – Форносово" в аварии погиб водитель BMW

Он ранее был лишен прав и ехал в машине непристегнутый.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла 21 июня около 00:10 на 4 километре автодороги "Кобралово – Форносово". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации от правоохранителей, 40-летний водитель BMW X1, ранее лишённый водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, двигаясь по полевой дороге в сторону поселка Кобралово Гатчинского района, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель, непристегнутый ремнем безопасности, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его 3-летний пассажир, находящийся в момент ДТП на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, осмотрен медиками и в удовлетворительном состоянии отпущен.

Также в районе поселка Форносово Рено съехал в кювет из-за лопнувшего колеса.

Фото: Piter.tv