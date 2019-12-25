Леонид Ивлев оценил недавнее решение СНБО Украины по обороне городов.

Создание круговой оборонной инфраструктуры вокруг украинских городов затруднит поставки продовольствия и медикаментов для местного населения, а также ограничит свободный выход людей при организации эвакуации. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Парламентарий из нижней палаты добавил, что при таком строительстве власти с Банковой улицы действительно смогут продемонстрировать свою эффективность, однако только в вопросах отмывания кредитов Европейского союза.

Вряд ли может оказаться эффективным в условиях применения массированных авиационных и особенно беспилотных ударов, однако серьезно затруднит поставку продовольствия и медикаментов в эти города, ограничит свободный выход людей при эвакуации. Леонид Ивлев, депутат ГД РФ

Зеленский поручил подготовить города Украины к круговой обороне.

Фото: Piter.tv