Проникала в квартиры: несовершеннолетняя петербурженка совершала кражи под видом обыска

Девушка вынесла из квартир деньги и ценности.

Красносельский районный суд вынес приговор несовершеннолетней на момент преступления девушке, признав её виновной в крупной краже. Она получила наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс‑службе судов Петербурга.

Следствие установило, что аферисты позвонили мужчине, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что он подозревается в преступлении. В ходе разговора его убедили обеспечить доступ в квартиры родственников — якобы для проведения обысков. Петербуржец поверил и увел родных из двух квартир на прогулку.

Фото: объединенная пресс‑службе судов города

В это время девушка незаконно проникла в жилища и похитила деньги и ценности. Из первой квартиры она забрала 2,8 млн рублей, а также наличные, планшет, часы, обручальное кольцо и жемчужные украшения. Общая стоимость похищенных вещей превысила 100 тыс. рублей. Из второй квартиры было вынесено ещё 4 млн рублей.

Все наличные (в сумме 6,8 млн рублей) девушка передала организаторам схемы, а технику и драгоценности оставила себе в качестве вознаграждения. Обвиняемая утверждала, что сама стала жертвой мошенников и действовала по их указаниям.

Однако суд пришёл к выводу о её причастности к преступлению и вынес обвинительный приговор. Помимо тюремного срока, с девушки взыскали почти 6 млн 940 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что студент из Петербурга под видом обыска украл из квартиры в Москве 33 млн рублей.

Фото: Piter.TV