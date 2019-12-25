Трое подростков ограбили девушку в Петербурге, чтобы порадовать невесту друга

Суд назначил каждому из них по три года лишения свободы условно.

Трое юношей совершили преступление о ночью 11 мая на улице Первого Мая. Они заранее спланировали ограбление и целенаправленно искали потенциальную жертву, сообщила объединенная пресс‑служба судов Петербурга.

В итоге, один из подростков отвлек внимание сидевшей на скамейке девушку, его подельник выхватил у нее телефон, а третий схватил сумку. Потерпевшая попыталась удержать имущество, но сумку резко дернули и она упала на землю. После этого нападавшие распорядились похищенным по своему усмотрению. Общий ущерб составил 28 400 рублей.

Мотив преступления раскрылся в ходе следствия. Оказалось, что у одного подростка должна была состояться свадьба и его невеста хотела попасть на концерт, но денег не было. Поэтому парень предложил товарищам похитить деньги у случайного прохожего. В итоге преступники выбрали в качестве жертвы девушку.

После нападения они уничтожили часть похищенного: разбил телефон и выбросил его в озеро, а сумку с ценностями сжёг. Учитывая, что на момент преступления все фигуранты были несовершеннолетними, суд назначил каждому из них по три года лишения свободы условно.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV