Студент из Петербурга под видом обыска украл из квартиры в Москве 33 млн рублей

Злоумышленники звонили москвичам и представлялись курьерами маркетплейса, сотрудниками "Госуслуг" и "Минцифры".

Банда мошенников инсценировали обыск и похитили деньги, часы Rolex, Vacheron Constantin, Breguet и драгоценности на общую сумму более 33 млн рублей. Исполнителем кражи выступил первокурсник из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС.

Злоумышленники сначала звонили потенциальным жертвам якобы от службы доставки маркетплейса для сбора персональных данных. Затем им перезванивали люди, которые представлялись сотрудниками "Госуслуг", Минцифры или Росфинмониторинга. Потерпевших запугивали ложной информацией о пособничестве экстремизму.

Позже мошенники вышли на связь с несовершеннолетним жителем дома и предъявили ему обвинения в связях с экстремистскими организациями. Подростка заставили передать ключи от квартиры. Исполнителем "обыска" оказался студент первого курса петербургского вуза. Он приехал из Северной столицы в Москву и вскрыл домашние сейфы.

В итоге, молодой человек забрал 42 тыс. долларов США (около 3,5 млн рублей), два экземпляра часов Rolex Datejust, золотые Vacheron Constantin и личные драгоценности. Сумма ущерба составила 33,7 млн рублей. Деньги студент успел передать подельникам до своего задержания. Суд приговорил петербуржца к четырем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Расследование в отношении остальных участников группировки продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге арестовали двух девушек по делу о краже ценностей на 116 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)