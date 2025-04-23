По словам главы государства, практически все оборонные предприятия выполнили гособоронзаказ в полном объеме.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленой комиссии.

По словам главы государства, практически все оборонные предприятия выполнили гособоронзаказ в полном объеме. Он подчеркнул, что по некоторым видам вооружений выполнили с опережением графика. Путин уточнил, что российские войска получили свыше 4 000 единиц бронетанкового вооружения, а также 180 боевых самолетов и вертолетов.

Поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере.

Видео: kremlin.ru