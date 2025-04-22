По его словам, Москва продолжает поставлять продовольственные товары

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере. Об этом он рассказал на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

По его словам, Москва продолжает поставлять продовольственные товары. Он выразил надежду на то, что в области энергетики у России и Омана могут быть сделаны дополнительные шаги.

Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что в Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида.

Видео: kremlin.ru