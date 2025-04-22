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Вчера, 14:46
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Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере

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По его словам, Москва продолжает поставлять продовольственные товары

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере. Об этом он рассказал на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

По его словам, Москва продолжает поставлять продовольственные товары. Он выразил надежду на то, что в области энергетики у России и Омана могут быть сделаны дополнительные шаги.

Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что в Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, оман, президент россии, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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