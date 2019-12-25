ВС РФ начали применять в зоне СВО новую систему разведки "Заваруха"

Ключевыми преимуществами системы являются ее автономность и скрытность.

Российские войска успешно применили новейшую систему акустической разведки "Заваруха". Оборудование предназначено для скрытного обнаружения огневых позиций ВСУ по звуку выстрелов, сообщил ТАСС представитель НПО "Альфа".

Система контрбатарейной борьбы считается наиболее компактной. Размер ее микрофонной решетки составляет менее метра. Для сравнения, обычно минимальный размер базы микрофона должен быть порядка 100-300 метров.

"Заваруху" уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Запорожской области, а также в приграничных Брянской и Белгородской областях. Система показала высокую точность обнаружения: погрешность не превысила 400 метров на дальности более 20 км, что достаточно для доразведки средствами БПЛА.

Устройство может работать автономно без аккумулятора до пять суток. У "Заварухи" высокий уровень скрытности, ведь она ничего не излучает. Благодаря работе новой системы разведки российские военнослужащие уже вскрыли огневые позиции ВСУ, в том числе САУ Caesar и Krab, поставленные Киеву западными союзниками.

Ранее мы сообщали, что боевики ВСУ начали использовать на поле боя новый зенитный ракетный комплекс малой дальности "Риф".

Фото: Минобороны РФ