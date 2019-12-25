На Украине заметили новый ЗРК малой дальности "Риф"

Комплекс базируется на шасси советского гусеничного тягача МТ-ЛБ.

Вооруженные силы Украины начали использовать на поле боя новый зенитный ракетный комплекс малой дальности "Риф". Боевую машину показали в одном из телесюжетов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Серийный образец приняли на вооружение 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона, входящего в состав 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

Шасси для "Рифа" такие же как у советского гусеничного тягача МТ-ЛБ. На комплекс установили пакет из четырёх ракет и оптико-электронную систему, которая отвечает за поиск целей. Огневая часть представляет собой зенитные варианты противотанковых ракет РК-2 и РК-10, которые наводятся по лазерному лучу.

Комплекс "Риф" использует зенитные версии противотанковых управляемых ракет РК-2 или РК-10 с наведением по лучу лазера.

Ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что украинские войска проигрывают на поле боя, а у Запада нет возможности поставлять необходимое ВСУ оружие.

Фото: скрин YouTube/Суспільне Херсон