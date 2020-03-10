Дроны Анкары выдают свое местоположение благодаря промахам по целям.

Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными в Сирии. РФ мощно подавляет дроны Анкары при помощи систем радиоэлектронной борьбы. Официальных сведений о применении данного вида аппаратуры опубликовано не было. Промахи позволили обнаружить местоположение дронов, которых сразу же атаковали ЗРК. Об этом заявили эксперты из издания "Авиа.Про".

Ранее Турция часто нападала на районы, в которых не было правительственных сил и военной техники. Предположительно это происходило из-за неточных данных в работе GPS. Однако дронам все же удалось ликвидировать около 22 боевых пехотных машин и 55 танков. В список уничтоженных целей даже попал российский "Панцирь-С".

Ранее в ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе.