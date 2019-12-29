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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

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Дрон пытался разведать местоположение военных.

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители народной милиции по региону. Дрон упал у подконтрольного ополченцам населенного пункта Веселая гора. Он располагается около линии соприкосновения. Информацию подтвердил официальный представитель ведомства в ЛНР Яков Осадчий.

Напомним, что полеты над линией соприкосновения запрещены минскими соглашениями. Известно, что запрет нарушил БПЛА типа "квадрокоптер", используемый боевиками 46-й бригады. Военные пытались провести  разведку территории и местонахождения сил ЛНР. Однако планам украинцев помешали экипаж станции РЭБ "Тритон-М1"  и народная милиция.

Отметим, что дрон получил повреждения, но незначительные. В ЛНР изучают беспилотник и информацию, которую ему удалось получить. На Донбассе просят ОБСЕ принять во внимание инцидент и обязать Украину соблюдать соглашения.

Ранее СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ.
 

Теги: беспилотник, донбасс, дрон, лнр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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