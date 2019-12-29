В ведомстве рассказали о расследовании против украинского полковника Федора Ярошевича.

СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко "РИА Новостям".

Мужчина обвиняется в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Из-за действий полковника Федора Ярошевича пострадало мирное население Донбасса. Известно, что командир управлял 19-й отдельной ракетной бригадой ВС Украины. С 22 августа по 4 сентября 2014 года он отдавал приказы о применении тактического ракетного комплекса "Точка-У". Удары наносились по гражданской инфраструктуре Донбасса. Обстрелу подверглись мкр Текстильщики, города Снежное и Харцызск в ДНР и город Ровеньки в ЛНР. Погибли четверо жителей. В их числе - несовершеннолетний мальчик. ранеными оказались пятеро взрослых и один ребенок. Военные частично разрушили железную дорогу и жилые здания.

Ранее ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов.

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