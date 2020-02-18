Представители ЛНР тоже считают, что со стороны Украины совершена провокация.

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов. Об этом сообщили журналисты из "Луганского информационного центра". С 6 до 9 утра 18 февраля силы Киева семь раз нарушили режим прекращения огня. Они атаковали населенные пункты в Смелом, Сокольниках, Донецком и Голубовском. При этом подразделения из Украины использовали артиллерию и минометы.

Силам ЛНР удалось засечь 10 украинских диверсантов. Нападающие самостоятельно подорвались на минном поле, двое погибли, еще трое получили травмы. Чтобы эвакуировать бойцов, командование ВСУ отдало приказ об ударе по населенным пунктам. При этом Украина выпустила по территории около 50 снарядов и мин. ПВО ЛНР удалось сбить один беспилотник, при помощи которое военные из Киева корректировали огонь.

По сведениям представителей ЛНР, один из снарядов попал на крышу жилого дома а Донецком, а еще один - в квартиру в Голубовском. Один дом загорелся. В это же время Зеленский обвинил ЛНР в провокации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL