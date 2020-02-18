Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины обвиняет ЛНР в провокации.

Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов на Донбассе. Оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 18 февраля. Оно будет посвящено дальнейшим шагам после атаки ЛНР на военных из Киева. По мнению президента страны, данное нападение можно считать провокацией.

Это попытка сорвать мирный процесс, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами прокомментировал политик в Facebook

Напомним, что боевые действия начались утром около пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Погиб один человек, еще четверо были ранены.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе.

Видео: YouTube/Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV