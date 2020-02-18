Утром из-за наступления ЛНР погиб украинец, еще четверо ранены.

Владимир Зеленский обвинил защитников ЛНР в провокации. Так президент Украины охарактеризовал бой между киевскими подразделениями и силами ЛНР утром 18 февраля. Об этом глава государства написал в своем аккаунте на Facebook. По мнению политика, провокация специально произошла в пятую годовщину "дебальцевской трагедии". Это позволило атакующим надавить на незажившую рану и попытаться сорвать мирный процесс.

Напомним, что противники напали на силы Украины с запрещенным минскими соглашениями вооружением. Погиб один военнослужащий, еще четверо оказались ранены. Потери со второй стороны уточняются. Дальнейшие шаги Украины будут обсуждаться на заседании Совета нацбезопасности. Оно должно состояться днем 18 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины.

Видео: YouTube/Зе!Президент