Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины

У дипломата потребовали освободить украинских граждан, которых арестовали 15 февраля на Азовском море.

В МИД Украины вызвали российского временного поверенного в делах. Ему был выражен протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

У дипломата потребовали освободить украинских граждан, их судно и инвентарь.

Крымское погрануправление ФСБ 15 февраля задержало браконьерское судно с четырьмя украинцами. На борту были найдены более 290 экземпляров камбалы-калкан и сеть. У капитана не было ни документов, ни разрешения на вылов рыбы. Также он признал, что занимался браконьерством.

Ранее Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.