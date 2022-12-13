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Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины

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По его словам, Киев держит войска на границе с Молдавией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Приднестровье риском для страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV8.

По его словам, Киев держит войска на границе с Молдавией. Кулеба отметил, что это необходимо для подготовки к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья. Он добавил, что Киев примет любой путь, который выберет Кишенев для реинтеграции региона.

Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Кулеба объяснил, от чего зависит снабжение ВСУ самолетами F-16.

Видео: YouTube / TV8

Теги: дмитрий кулеба, мид украины, приднестровье, риск
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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