Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины

По его словам, Киев держит войска на границе с Молдавией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Приднестровье риском для страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV8.

По его словам, Киев держит войска на границе с Молдавией. Кулеба отметил, что это необходимо для подготовки к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья. Он добавил, что Киев примет любой путь, который выберет Кишенев для реинтеграции региона.

Вы вправе сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Кулеба объяснил, от чего зависит снабжение ВСУ самолетами F-16.

Видео: YouTube / TV8