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Кулеба объяснил, от чего зависит снабжение ВСУ самолетами F-16

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В МИД Украины уверены, что ВСУ получит американские боевые самолеты.

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба в интервью программе  "Завтрак 1+1" на местном телевидении рассказал о том, что если бы американская боевая авиация была у киевского режима уже сейчас, то стране было бы легче и быстрее организовать контрнаступление в зоне боевых действий. По мнению дипломата, самолеты международные союзники предоставят ВСУ также, как это было раньше и с другими видами западной техники и оружия, поэтому эти поставки он считает "вопросом времени". Дмитрий Кулеба пояснил, что из-за колебаний в принимаемых политических решениях партнеров страна платит дополнительную цену жизнями мирного населения.

И нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины добавили, что одним из приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников самолеты F-16 стоят в ряду вместе с артиллерийскими снарядами и бронетехникой. 

Кулеба заявил, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении.

Фото и видео: YouTube / Телеканал 1+1

Теги: f-16, военная помощь, всу, дмитрий кулеба, мид, самолеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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