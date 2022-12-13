Кулеба заявил, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении

В МИД Украины рассказали о подготовке ВСУ к атаке.

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил о том, что каждую ночь ложиться спать и встает по утрам с мыслями о контрнаступлении, а в течение дня делает все необходимое для того, чтобы военнослужащие получили от западных коллег технику и боеприпасы. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире программы "Завтрак с 1+1" на местном телевидении. Гость пояснил, что грядущая атака может не стать решающей в конфликте. Глава МИД Украины пояснил, что решающим оно станет только в том случае, если киевскому режиму удастся дойти до государственной границы 1991 года. Дипломат не исключил, что ради решения этой задачи ВСУ потребуется еще одно контрнаступление в будущем.

Надо меньше говорить, больше работать над тем, чтобы он произошёл, мы это делаем на 120% ежедневно. Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнёров всё. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба назвал условия Украины по мирному плану.

Фото и видео: YouTube / Телеканал 1+1