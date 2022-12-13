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Кулеба назвал условия Украины по мирному плану

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В МИД Украины оценили планы президента Бразилии Инасиу Лула да Силвы.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что киевский режим готов обсуждать любой мирный план, который не приведет в результате к заморозке регионального конфликта или территориальным уступкам со стороны украинских властей. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире американского телеканала CNN. Эксперт подчеркнул, что если бразильский лидер Инасиу Лула да Силва готов принять в своей латиноамериканской республике коалицию международных государств, которые стремятся к миру на Украине, которые основываются на данных принципах, то Киев готов обсудить этот вопрос с руководством Бразилии.

Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба заявил, что Киев изучит мирный план Китая по Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN

Теги: бразилия, дмитрий кулеба, инасиу лула да силва, мид, мирный план
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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