Кулеба заявил, что Киев изучит мирный план Китая по Украине

Глава МИД Украины напомнил о важности территориальной целостности государства.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с киевским режимом ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, одобренного председателем Си Цзиньпином. В ходе выступления на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидером МИД Евросоюза Жозепом Боррелем украинец отметил, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая.

У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел, господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста... и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что выступая на Мюнхенской конференции по безопасности китайский глава внешнеполитическое ведомства Ван И пояснил, что Китай подготовит к концу февраля 2023 года документ с изложением позиции по политическому, мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias