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На Украине заявили, что выходят на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет

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Дмитрий Кулеба рассказал о помощи США в поставках оружия дальнего действия.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти киевского режима выходят на финишную прямую в вопросе поставок в качестве военной помощи дальнобойных ракет от коллективного Запада. Соответствующей информацией чиновник поделился с местной службой телевещательного британского канала BBC.

Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в среду 1 февраля американское издание The Wall Street Journal сообщила читателям о том, что власти США объявят третьего февраля о новом пакете военной помощи Вооруженным силам Украины. По сведениям издания, впервые в список поставляемых вооружений Киеву Вашингтоном будут включены ракеты GLSDB с дальностью порядка 150 километров.

Глава МИД Украины считает, что Киев может претендовать на истребители F-16.

Фото и видео: YouTube / BBC News Україна

Теги: bbc, военная помощь, дмитрий кулеба, мид, ракеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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