Глава МИД Украины считает, что Киев может претендовать на истребители F-16

Дмитрий Кулеба рассказал о том, что рано ил поздно самолеты будут отправлены Западом в Киев.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что киевский может претендовать на американские истребители F-16 в качестве военной помощи с учетом того, что западные страны перевооружаются на более современные модели боевых самолетов - F-35. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью с местной службой британского телеканала BBC. Чиновник пояснил, что говорит об одном из наиболее массовых бортов четвертого поколения, который считается одним из наиболее успешных на оборонном рынке.

Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они есть на вооружении во многих странах, и тут есть еще один позитивный аргумент в нашу пользу. F-16 освобождаются, так что мы можем на них претендовать. Дмирий Кулеба, глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины не исключил поставку и других авиационных моделей для ВСУ. Он выразил уверенность в том, что рано или поздно международные партнеры предоставят киевскому режиму самолеты. В частности, речь может идти о шведских "Грипенах", французских "Миражах" и "Рафали". Дмитрий Кулеба напомнил об открытости контактов со всеми мировыми партнерами. Власти страны считают главной задачей добиться политического решения.

Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи.

Фото и видео: YouTube / BBC News Україна