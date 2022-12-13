Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи

Дмитрий Кулеба рассказал о "танковой коалиции".

Украинское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что киевский режим получит примерно 120-140 западных танков в рамках первой волны военной помощи от международных союзников. Соответствующей информацией в ходе брифинга с журналистами поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что на текущий момент "танковая коалиция" насчитывает в своих рядах 12 стран. Однако пока что рано называть всех участников и их вклады в обороноспособность ВСУ, так как некоторые государства должны утвердить формальные постановление внутри своих правительств.

Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН.

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