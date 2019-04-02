Глава МИД Украины рассказал о намерении пригласить в качестве посредника ООН.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о намерении киевского режима провести к концу февраля 2023 года "мирный саммит" на международной площадке ООН. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью с журналистами издания The Associated Press. Глава МИД Украины не исключил, что генеральный секретарь Всемирной организации может стать посредником этого формата.

Любая война заканчивается дипломатическим путем. ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения такого саммита, потому что речь не идет об оказании услуги какой-либо стране. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что 22 декабря российский президент Владимир Путин рассказал о том, что целью страны в ходе специальной военной операции является завершение конфликта на Украине, который начался еще в 2014 году. Он добавил, что чем быстрее задача будет выполнена, тем лучше. Политик заметил, что Москва не стремится раскручивать "маховик конфликта" и никогда не отказывалась от мирных переговоров с киевским режимом, однако, именно украинское руководство запретило себе вести такой диалог.

Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО.

Фото и видео: apnews.com