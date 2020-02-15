Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Президент Украины сегодня выступал на Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский упомянул, что не намерен вести переговоры с главами ДНР и ЛНР, так как главы непризнанных республик-участниц конфликта на Донбассе не признаны с точки зрения международного права. Зеленский также сообщил, что Украина намерена вести переговоры с населением ЛНР и ДНР, но не с властями.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны. Украинский лидер на Мюнхенской конференции отметил, что выборы также затронут Крым и Донбасс. Однако Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон,Студия Квартал 95 Online, Зе! - Последний Шанс, Факти ICTV